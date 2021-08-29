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29.08.2021 16:42
Рубрика: Спорт

Игроки сборной России признались, что чувствуют себя свободнее при Карпине

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын
Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата мира-2022, ближайший из которых состоится уже в среду в "Лужниках" против Хорватии.

После провального выступления на первенстве Европы было очевидно, что команде нужны изменения. Это касалось как состава, так и остальных нюансов, как любил говорить экс-наставник сборной Станислав Черчесов. По нескольким дням работы Валерия Карпина на новом посту делать далеко идущие выводы, может, и не стоит, но первые шаги видны уже сейчас.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Саня, в сторону открывайся, в сторону! - обращается к Александру Головину Карпин, остановив двусторонку и подбежав к полузащитнику "Монако". Несколько секунд идет общение между тренером и игроком, после чего Карпин, улыбнувшись, похлопал своего подопечного по плечу.

- Шире, шире. Ошибся - ничего, молодец, рискуй, - через несколько мгновений Валерий Георгиевич уже дает советы защитнику Игорю Дивееву.

Все это происходит на первой открытой тренировке сборной при Карпине. И если во время разминочной части экс-тренер "Ростова" стоял в центре поля и что-то записывал в свою тетрадь, то во время двусторонки лично рулил всем процессом. Кажется, еще чуть-чуть, и Карпин сам возьмет мяч, покажет, как надо. Но Валерий Георгиевич сдерживается.

Возникает ощущение, что Карпин, как это модно сейчас говорить, на одной волне с игроками. Те понимают все его указания и чувствуют себя, как кажется со стороны, свободнее, чем раньше.

- Стало как-то веселее в команде, мы раскрепощены. До этого, если честно, было тяжелее, - признается полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Вместе с тем Карпин не забывает о дисциплине: по словам все того же Жемалетдинова, новый тренерский штаб особое внимание уделяет рациону питания игроков.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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- Карпин следит за весом, убрали некоторые продукты, например сахар. С нами уже провели беседы, все объяснили. С тортиками стало тяжелее, - рассказал Жемалетдинов.

Сам Карпин довольно обстоятельно ответил на вопросы журналистов после занятия. Самый забавный эпизод, когда специалист в шутку признался, что в отсутствие Артема Дзюбы главным шутником в сборной будет он. "Я теперь буду клоуном", - засмеявшись, сказал Валерий Георгиевич.

Это первая открытая тренировка, много журналистов. Чувствуете давление?

Валерий Карпин: Нет. Наверное, только интерес, раз столько народу приехало.

Один из важных вопросов - о капитане. Решили уже, кто им будет?

Валерий Карпин: Еще нет. Как решим командой, так и будет. Не знаю, будет ли это голосование или что-то еще.

С основным вратарем определились?

Валерий Карпин: Это не ко мне вопрос, а к Кафанову. Не спрашивайте про голкиперов, я уже все сказал. Не верите? Я ничего не знаю.

А когда узнаете?

Валерий Карпин: За сутки до игры. Где-то в 11 часов вечера 31 августа.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Какая будет схема на матч с хорватами?

Валерий Карпин: Увидите. Может, вам еще ключи от квартиры дать?

С какой командой было бы лучше дебютировать у руля сборной?

Валерий Карпин: На подготовку и знакомство у нас мало времени. Общался со многими игроками, пытался с ними познакомиться еще до сборов. При всем уважении к Мальте, наверное, с ними было бы легче начинать. Лучше или нет - понятия не имею.

Вы говорили, что сборной не хватает смелости и дерзости. Что вы имели в виду: уважения к сопернику, неуверенность в атаке?

Валерий Карпин: Уважать соперника надо, но не бояться его. Не надо дрожащих коленок.

Вокруг сборной много негатива: два врача покинули команду, Юрию Жиркову не дали тренироваться в Новогорске. Чувствуете, что обстановка нагнетается?

Валерий Карпин: Что касается врачей, люди захотели и ушли. О каком негативе здесь речь? Не сработались с Луисом (Луис Мартинес - новый тренер сборной по физподготовке). Это я запросил информацию через Луиса. Если у доктора нет истории болезни пациента, то о чем вообще речь? Люди захотели уйти - окей.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Почему вы запретили в сборной сахар?

Валерий Карпин: Потому что здесь профессиональные футболисты.

Но до этого-то они ели сладкое…

Валерий Карпин: До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Сахар ничего хорошего игрокам не дает.

Скажете что-то болельщикам, чтобы они поверили в сборную в матче с Хорватией?

Валерий Карпин: Могу сказать только одно: мы постараемся заслужить, вернуть их расположение. Оставим на поле все, что есть у нас на данный момент.

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