Игорь Дивеев: Главный заводила в сборной - Джикия

Три футболиста сборной России - Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Дмитрий Баринов - представили обновленный автобус, на котором будет передвигаться национальная команда.

Мероприятие состоялось на базе в Новогорске за пару часов до первой частично открытой тренировки россиян при Валерии Карпине. Выбор именно такой тройки игроков наверняка неслучаен: Дивеев выступает за ЦСКА, Джикия за "Спартак", а Баринов защищает цвета "Локомотива". Эти клубы являются прямыми конкурентами в чемпионате, но в сборной такие вещи отходят на второй план.

"Кто теперь главный заводила в отсутствие Дзюбы? Джикия", - признается Дивеев.

Все трое стоят рядом с автобусом, окрашенным в синий, красный и белый цвета. Сбоку уже ставшая традиционной для сборной надпись - "Наши парни".

"У каждого в автобусе есть свое место. Думаю, это принято не только в национальной команде, но и в клубах. Скажем так - это суеверная часть", - отметил Георгий.

На просьбу вспомнить какие-либо занятные истории, связанные с поездками на автобусе, игроки улыбаются, но ничего не рассказывают. Единственное - как признались футболисты, в случае если сборная победила в матче, они могут включить колонки в автобусе и громко слушать музыку. Какую именно - ребята конкретизировать не захотели.

"Я меломан, слушаю все подряд", - заявил Дивеев, а чуть погодя почти те же слова произнесли и Джикия с Бариновым.