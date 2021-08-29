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29.08.2021 12:14
Рубрика: Спорт

Игорь Дивеев: Главный заводила в сборной - Джикия

Текст: Артур Нанян
Георгий Джикия. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Георгий Джикия. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Георгий Джикия. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Три футболиста сборной России - Игорь Дивеев, Георгий Джикия и Дмитрий Баринов - представили обновленный автобус, на котором будет передвигаться национальная команда.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Мероприятие состоялось на базе в Новогорске за пару часов до первой частично открытой тренировки россиян при Валерии Карпине. Выбор именно такой тройки игроков наверняка неслучаен: Дивеев выступает за ЦСКА, Джикия за "Спартак", а Баринов защищает цвета "Локомотива". Эти клубы являются прямыми конкурентами в чемпионате, но в сборной такие вещи отходят на второй план.

"Кто теперь главный заводила в отсутствие Дзюбы? Джикия", - признается Дивеев.

Все трое стоят рядом с автобусом, окрашенным в синий, красный и белый цвета. Сбоку уже ставшая традиционной для сборной надпись - "Наши парни".

"У каждого в автобусе есть свое место. Думаю, это принято не только в национальной команде, но и в клубах. Скажем так - это суеверная часть", - отметил Георгий.

На просьбу вспомнить какие-либо занятные истории, связанные с поездками на автобусе, игроки улыбаются, но ничего не рассказывают. Единственное - как признались футболисты, в случае если сборная победила в матче, они могут включить колонки в автобусе и громко слушать музыку. Какую именно - ребята конкретизировать не захотели.

"Я меломан, слушаю все подряд", - заявил Дивеев, а чуть погодя почти те же слова произнесли и Джикия с Бариновым.

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