Эфиопская бегунья Йехуалав установила новый рекорд мира в полумарафоне

Для бегуньи Ялемзерф Йехуалав этот рекорд значит очень много. Ведь на отборочных соревнованиях эфиопских бегунов она выступила неудачно, не сумев пробиться на Олимпиаду в Токио.

Как сообщается в пресс-релизе Всемирной легкоатлетической ассоциации, Ялемзерф Йехуалав буквально грезила о большой победе. Чего, наконец, и удалось добиться на полумарафоне в Антриме (Северная Ирландия). Ялемзерф - первая женщина в истории, пробежавшая полумарафонскую дистанцию быстрее 64-х минут. Ее время 1 час 3 минуты 43 секунды.

Прежний рекорд был установлен знаменитой кенийкой Рут Чепнгетич в апреле 2021 года в Стамбуле. Ялемезерф Иехуалав улучшила его сразу на 19 секунд. Редчайший случай в современной легкой атлетике, где все мировые рекорды устанавливаются на грани человеческих возможностей.