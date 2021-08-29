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29.08.2021 13:57
Рубрика: Спорт

Эфиопская бегунья Йехуалав установила новый рекорд мира в полумарафоне

Текст: Николай Долгополов
Фото: Sajjad HUSSAIN / AFP Фото: Sajjad HUSSAIN / AFP
Фото: Sajjad HUSSAIN / AFP

Для бегуньи Ялемзерф Йехуалав этот рекорд значит очень много. Ведь на отборочных соревнованиях эфиопских бегунов она выступила неудачно, не сумев пробиться на Олимпиаду в Токио.

Фото: Rui Vieira/AP
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Как сообщается в пресс-релизе Всемирной легкоатлетической ассоциации, Ялемзерф Йехуалав буквально грезила о большой победе. Чего, наконец, и удалось добиться на полумарафоне в Антриме (Северная Ирландия). Ялемзерф - первая женщина в истории, пробежавшая полумарафонскую дистанцию быстрее 64-х минут. Ее время 1 час 3 минуты 43 секунды.

Прежний рекорд был установлен знаменитой кенийкой Рут Чепнгетич в апреле 2021 года в Стамбуле. Ялемезерф Иехуалав улучшила его сразу на 19 секунд. Редчайший случай в современной легкой атлетике, где все мировые рекорды устанавливаются на грани человеческих возможностей.

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