Путин: Легкоатлет Гнездилов проявил лидерские качества и победный настрой

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлета Дениса Гнездилова с золотой медалью Паралимпиады в Токио в соревнованиях по толканию ядра. Глава государства отметил, что спортсмен проявил по-настоящему лидерские качества и победный настрой.

"Уважаемый Денис Анатольевич! Примите поздравления с триумфальным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. В напряжённой борьбе Вы проявили по-настоящему лидерские качества и победный настрой, по праву завоевали заветную золотую медаль", - сказал Путин.

Президент добавил, что Гнездилов подтвердил высокий класс мастерства и подготовки паралимпийцев из России. Он также пожелал спортсмену новых успехов, удачи и всего наилучшего.

Напомним, 29 августа Денис Гнездилов выиграл паралимпийские соревнования в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Легкоатлет установил новый мировой рекорд. В финале он в шестой попытке показал результат 11,16 метра.