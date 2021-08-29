Легкоатлет Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом

Россиянин Денис Гнездилов выиграл паралимпийские соревнования в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Легкоатлет установил новый мировой рекорд. В финале он в шестой попытке показал результат 11,16 метра.

Второе место занял представитель Ирака Гарра Тнайаш - 11,15 метра. Третьим стал португалец Мигель Монтейро - 10,88 метра. Еще один представитель России Дмитрий Душкин занял пятое место с результатом 10,39 метра.

Гнездилов и Душкин являются заслуженными мастерами спорта России. Гнездилов является чемпионом мира 2019 года, Душкин становился серебряным призером чемпионатов мира (2015) и Европы (2021), пишет ТАСС.