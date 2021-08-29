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29.08.2021 06:20
Рубрика: Спорт

Легкоатлет Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр с мировым рекордом

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

Россиянин Денис Гнездилов выиграл паралимпийские соревнования в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. Легкоатлет установил новый мировой рекорд. В финале он в шестой попытке показал результат 11,16 метра.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Пловец Граничка выиграл золото Паралимпийских игр с рекордом мира

Второе место занял представитель Ирака Гарра Тнайаш - 11,15 метра. Третьим стал португалец Мигель Монтейро - 10,88 метра. Еще один представитель России Дмитрий Душкин занял пятое место с результатом 10,39 метра.

Гнездилов и Душкин являются заслуженными мастерами спорта России. Гнездилов является чемпионом мира 2019 года, Душкин становился серебряным призером чемпионатов мира (2015) и Европы (2021), пишет ТАСС.

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