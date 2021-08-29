Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек

Игру отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватией 1 сентября в столичных "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба РФС.

Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B и C.

"Доступ на эти места получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50 процентов", - сообщается в заявлении РФС.

Добавим, что после матча с Хорватией россияне проведут в сентябре в Москве еще одну встречу: 7 числа команда Валерия Карпина сыграет с Мальтой на домашней арене "Спартака".