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29.08.2021 14:00
Рубрика: Спорт

Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек

Текст: Артур Нанян
Игру отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватией 1 сентября в столичных "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба РФС.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B и C.

"Доступ на эти места получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50 процентов", - сообщается в заявлении РФС.

Добавим, что после матча с Хорватией россияне проведут в сентябре в Москве еще одну встречу: 7 числа команда Валерия Карпина сыграет с Мальтой на домашней арене "Спартака".

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