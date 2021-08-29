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29.08.2021 11:48
Рубрика: Спорт

28 августа - роковой день для футбольных голкиперов

Трудно поверить, а придется. 28 августа превратился в смертельный день для наших вратарей. Вот что передает из Калининграла корреспондент "РГ" Вера Черенева:
Сергей Перхун. Фото: Игроь Уткин/ ТАСС Сергей Перхун. Фото: Игроь Уткин/ ТАСС
Сергей Перхун. Фото: Игроь Уткин/ ТАСС

"28 августа тренировочный матч местной "Балтики-М" и "Красной Звезды из Советска закончился трагедией. Как сообщила областная федерация футбола, смертельную травму при столкновении с нападающим соперника получил вратарь "Красной Звезды" Александр Шишмарев.

Когда Шишмарев рухнул на поле, ему на помощь бросились врачи команды "Балтика". На стадион быстро прибыла бригада "скорой". Несмотря на все усилия медиков, спасти вратаря не удалось.. Александру Шишмареву было всего 23 года".

Чуть позднее "Спорт-Экспресс" привел высказывание руководителя Калининградской Федерации футбола Александр Гвардиса: "По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма".

А в памяти и другая трагедия. Ровно 20 лет назад 28 августа 2001 года скончался голкипер московского ЦСКА Сергей Перхун. И ему, как и Шишмареву, было лишь 23. В гостевом матче с "Анжи" (Махачкала) Сергей столкнулся с форвардом хозяев Будуновым. Перхун некоторое время находился в полном сознании, даже говорил с врачами, просил выпустить его на поле в следующей игре. Вдруг состояние резко ухудшалось, остановилось сердце. Врачи возвратили Сергея к жизни. В больнице поставили диагноз: отек мозга. Медики делали все возможное, но…утром 28 августа 2001 года Сергей Перхун скончался.

Прощание с Сергеем в Москве было многолюдным и трогательным. А в Днепропетровске в последний путь вратаря сборной Украины провожали более 10 тысяч человек.

Фото: vesti.ru
Названа возможная причина смерти футболиста в Калининграде

Перхун, как сообщает Википедия, самый юный голкипер, сыгравший официальный матч в высшей футбольной лиге Украины в 16 лет, 1 месяц и 4 дня. Он удачно и рано начал. Но и закончил трагически рано. Чувствовал ли приближение последнего часа? Ведь накануне игры с "Анжи" Сергей отправил отцу вещую эсэмэску: "Умру но не пропущу".

Тренер ЦСКА Павел Садырин был потрясен случившемся. К тому времени он уже страдал тяжелым недугом - онкология. Похоже, смерть вратаря стала последней каплей, унесшей 1 декабря 2001-го жизнь Павла Федоровича.

Никто из футболистов ЦСКА никогда не выйдет на поле в футболке под 16-м номером. Он в память о Сергее выведен из обращения.

Но жизнь все равно сильнее смерти. Дочке Кате было два года, когда скончался отец. А Юлия, жена Сергея, выполнила свой последний долг, подарив уже в декабре 2001-го ушедшему мужу младшую дочь Анастасию. Она стала певицей. И 12 сентября 2016 года исполнила гимн России на открытии новой футбольной арены ЦСКА.

Подготовил Николай Долгополов

Спорт Футбол Общество Утраты