Названа возможная причина смерти футболиста в Калининграде

Глава Калининградской Федерации футбола Александр Гвардис высказался о возможной причине смерти вратаря Александра Шишмарева.

Трагедия произошла в субботу во время матча между командами "Балтика-М" и "Красная Звезда". После столкновения 23-летний вратарь Шишмарев получил травмы и, несмотря на все старания медиков, скончался.

"По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течении 15-25 минут после вызова", - рассказал он "Спорт-Экспрессу".