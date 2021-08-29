Ушел из жизни Почетный президент МОК Жак Рогге

Ушел на 80-м году жизни. Даже непонятно, как он продержался так долго. Болезнь, тяжелая и неизлечимая, преследовала, не отпускала и не могла отпустить. И уж он-то, известный в Бельгии хирург, сделавший столько операций, все знал, но бился за каждый свой новый день. Его 79 лет - этот тот предел, до которого Жак Рогге смог добраться благодаря железной своей воле.

Что за человек был восьмой президент МОК? Высокий, строгий, не слишком разговорчивый - прямо настоящий доктор. Всегда подтянутый, не позволявший небрежностей ни в одежде, ни в разговоре. Достиг серьезных успехов в аристократическом парусном спорте, участвуя в трех олимпийских регатах, начиная с 1968 года. А еще 16-кратный чемпион Бельгии по парусу играл за сборную страну по регби.

Не был таким нашим другом, как его предшественник испанец Хуан Антонио Самаранч. Но пытался править олимпийским движением ровно, стараясь не влезать глубоко в политику, которая после его ухода в 2013-м задавила немало крупных деятелей международного спорта. В 1980 году вопреки всем бойкотам команда Бельгии, призрев напор американцев, приехала на Московскую Олимпиаду. Свою роль сыграл в этом и доктор Рогге. В нашем первом разговоре молодой тогда руководитель делегации Жак Рогге был тверд. Участвуем, потому что спорт вне политики. Звучало обнадеживающе. Но не все надежды сбываются.

Стареющий Самаранч должен был уйти, и наша страна поддерживала бельгийца в его схватке за президентское кресло с угрюмым канадским консерватором Ричардом Паундом, столько потом для нашей страны недоброго сделавшего. И президентом МОК Жак Рогге был избран в Москве в Колонном зале в июле 2001-го. Олимпийский старейшина, член МОК Виталий Смирнов подвел меня к Рогге прямо после выборов, когда он спускался по красной ковровой дорожке. "Первое интервью - и русскому, - улыбнулся Рогге. - Символично". Однако символики не получилось. Политика и Северная Америка насели на Рогге безжалостно. Это и с его согласия в первый и в последний раз уже завоеванная российскими фигуристами золотая медаль была на следующий день поделена между нашими и канадцами. На встрече с журналистами, отвечая на мой вопрос, Рогге как бы оправдывался. Поправил меня, вопрос задавшего, рассказал, что такое уже было в боксе. И сморщился, когда я сказал в микрофон, что не на Олимпиаде, а на чемпионате мира, что совсем не одно и то же. Не забыл и через несколько лет уколол, мол, тогда вы здорово меня подловили. Однако нормальные отношения остались.

Очень смешно мы пообщались на какой-то московской пресс-конференции, где пришлось переводить Рогге. Какая-то дама вдруг начала вносить в английский перевод свои поправки, и я, глянув на Рогге, перешел на французский. Месье Жак моментально все понял. После пожал руку, переспросил, не будет ли у меня неприятностей, и предложил: "Если что, объясните, что это я попросил перейти на французский".

Рогге мечтал перевернуть олимпийское движение, сделать его эластичным, прогрессивным. Не получилось. Последовала череда допинговых скандалов, которые бельгиец переносил со стоическим упорством и хладнокровием. В 2013-м, выдержав два президентских срока, Жак Рогге покинул свой пост. За почти 13 лет ему удалось осуществить свою главную мечту. Понимая, что лишь горсточка юниоров способна прорваться сквозь плотный профессиональный кордон к Олимпиаде, он сумел запустить невиданные в истории олимпизма Юношеские Олимпийские игры. Настоящий прорыв. А еще поддерживал идеи Фэйр Плей, всячески продвигая идеи честной игры. На вручении премии Международного комитета Фэйр Плей в Брюсселе незадолго до пандемии мы в последний раз и увиделись. Прозвучало предупреждение не беспокоить Почетного президента МОК вопросами. Чувствует он себя неважно. Это было видно и без всяких предупреждений. Но месье Жак подошел сам, поднял бокал, попросил передать привет русским друзьям и обязательно Виталию (Смирнову. - Н.Д.). Когда мы вручили Рогге Кубок Фэйр Плей, пришлось поддерживать его, с лестнички сходящего, под локотки. Теперь он ушел совсем, все же сумев оставить след в мировом спорте.