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29.08.2021 22:28
Рубрика: Спорт

Инфантино: В Москве прошел лучший в истории ЧМ по пляжному футболу

Текст: Илья Соболев

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подвел итог чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Москве. Глава ФИФА лично присутствовал на матче за третье место и финале турнира. Напомним, золотые медали завоевала сборная России, обыгравшая в финале Японию - 5:2.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Быть здесь на этом изумительном стадионе - невероятные эмоции. Все было организовано на высочайшем уровне. Могу сказать, что этот чемпионат мира по пляжному футболу стал лучшим в истории. Могу только поздравить всех, кто был причастен к проведению турнира, кто смотрел и поддерживал свои команды. Жители Москвы оказались потрясающе гостеприимными и дружелюбными. Мы об этом знали, но многие открыли для себя эту сторону русских людей впервые. Многие впервые открыли вашу страну, Москву - это фантастика", - сказал Инфантино.

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