Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу

Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу. В финале первенства планеты, который проходил в столичных "Лужниках", команда Михаила Лихачева одолела Японию со счетом 5:2.

Парадокс, но самый беспроблемный матч на турнире россияне провели как раз против соперника по финалу. На групповом этапе наши разнесли японцев - 7:1.

Но "самураи" показали, что они тоже ребята психологически устойчивые. После разгрома от наших японцы последовательно устранили Таити и Сенегал. И, конечно, в финале рассчитывали дать россиянам бой.

Для наших сам выход в финал уже стал большим успехом. Так высоко подопечные Михаила Лихачева не забирались с 2013 года, в котором завоевали свой второй чемпионский титул.

К финальной игре в состав россиян вернулись сразу три важнейших игрока, пропускавших полуфинал из-за дисквалификаций: Алексей Макаров, Артур Папоротный и Федор Земсков. Подкрепление дало о себе знать уже на четвертой минуте матча, когда Земсков классным ударом через себя с лета открыл счет.

В первой встрече с японцами сборная России тоже довольно быстро распечатала ворота соперника, а затем мгновенно упрочила свое преимущество. В финале так не получилось. Более того, в самом дебюте второго периода Акагума счет сравнял -1:1.Впрочем, единицы на табло продержались совсем недолго. Не прошло и минуты, как опытнейший Юрий Крашенинников снова вывел наших вперед - 2:1.

На арене заиграл бессмертный хит "Нас не догонят". Это вполне соответствовало происходящему на поле, потому что Кирилл Новиков результативно исполнил еще один стандарт, увеличив отрыв от японцев на два мяча - 3:1.

Можно было предположить, что уж теперь-то повторения разгрома не избежать, но нет. Японцы заставили соперника нарушить правила в непосредственной близости от своих ворот, а Акагума идеально исполнил пенальти, оформив дубль - 2:3.

Россияне тоже не растерялись, моментально ответив голом Артура Папоротного - 4:2. В третьем периоде от наших требовалось просто не терять концентрацию. С этой задачей россияне уверенно справились. А в концовке Юрий Крашенинников забил еще и пятый мяч. Последнюю минуту матча можно было почувствовать, как арена ходит ходуном. И болельщикам было, что праздновать: наши - чемпионы мира.