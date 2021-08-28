В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком

В Калининграде тренировочный спарринг команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" окончился трагедией. Смертельную траву получил вратарь "Красной Звезды" Александр Шишмарев, сообщает областная федерация футбола.

По предварительным данным, вратарь получил травму при столкновении с нападающим команды.

Когда Шишмарев рухнул на поле, ему на помощь бросились врачи команды "Балтика". Также на стадион оперативно прибыла бригада "скорой".

Но несмотря на все усилия медиков, спасти вратаря не удалось. В Калининградской областной федерации футбола выразили соболезнования близким погибшего спортсмена. Также соболезнования родственникам поступают от футбольных клубов со всей страны и от болельщиков. Александру Шишмареву было всего 23 года.