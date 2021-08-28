Новости

Захарова призвала Запад к честному анализу случившегося в Афганистане 23:32
В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком 23:11
В Домодедово пассажирку бизнес-класса сняли с самолета за дебош 22:57
Шойгу оценил вооружение талибов, сравнив его с украинским 22:42
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать москвичей до конца сентября 22:30
"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею 22:10
Талибы сочли авиаудар США атакой на афганскую территорию 22:01
Врач рассказал об основных осложнениях после COVID-19 21:39
Более 38 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:20
Лихачев прокомментировал победу в полуфинале ЧМ по пляжному футболу 20:53
Росстат отметил снижение цен на овощи 20:47
Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме 19:24
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в Петербурге 19:12
Пентагон заявил о ликвидации двух террористов в Афганистане 19:11
Норрис попал в аварию в квалификации Гран-при Бельгии в "Формуле-1" 18:33
Российская компания создала человекоподобного робота 18:18
Модрич не сыграет против сборной России в отборе ЧМ-2022 18:05
В ДНР сообщили о пяти нарушениях огня со стороны украинских силовиков 18:01
Глава СК потребовал расследовать новую массовую драку в Москве 17:57
Матвиенко наградили узбекским орденом "Дустлик" 17:37
Три человека пострадали в результате взрыва катера на юге Франции 17:23
Больше половины работающих родителей 1 сентября не посетят школы 17:04
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе 16:44
В России создадут инклюзивные творческие лаборатории 16:41
На 98-м году жизни скончался композитор Владилен Бальян 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Социальная доплата к пенсии будет предоставляться автоматически
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
Опрос "РГ": Вашего питомца не пропускают на борт самолета. Ваши действия?
28.08.2021 23:11
Рубрика: Происшествия

В Калининграде вратарь футбольной команды умер после столкновения с игроком

Текст: Вера Черенева (Калининград)

В Калининграде тренировочный спарринг команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" окончился трагедией. Смертельную траву получил вратарь "Красной Звезды" Александр Шишмарев, сообщает областная федерация футбола.

Во Владивостоке девушка утонула во время фотосессии

По предварительным данным, вратарь получил травму при столкновении с нападающим команды.

Когда Шишмарев рухнул на поле, ему на помощь бросились врачи команды "Балтика". Также на стадион оперативно прибыла бригада "скорой".

Но несмотря на все усилия медиков, спасти вратаря не удалось. В Калининградской областной федерации футбола выразили соболезнования близким погибшего спортсмена. Также соболезнования родственникам поступают от футбольных клубов со всей страны и от болельщиков. Александру Шишмареву было всего 23 года.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград