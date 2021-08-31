Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе на Кубок мира

Мужская сборная России по баскетболу в квалификационном турнире Кубка мира 2023 года сыграет с командами Италии, Нидерландов и Исландии.

Жеребьевка Кубка мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах, состоялась во вторник. Сборная России попала в группу Н.

В европейской квалификации 32 сборные, разделенные на первом этапе на 8 групп по 4 команды, в круговом турнире разыграют 24 путевки в следующий раунд. После этого будут образованы новые "скрестные" группы (А с В, С с D, Е с F, G с Н). То есть для выхода во второй круг нужно занимать место не ниже третьего.

Если россияне пройдут первый раунд отбора, то во втором им предстоит сыграть с командами группы G, где выступают Грузия, Северная Македония, Испания и Украина.

На втором этапе учитываются очки в матчах с соперниками из своей группы. По три лучшие команды из каждой шестерки получат путевки в финальный турнир Кубка мира. Его жеребьевка пройдет в марте 2023 года.

На Кубке мира-2023 выступят Япония, Индонезия, Филиппины, пять лучших среди остальных представителей Азии и Океании, 12 европейских сборных, семь американских и пять африканских. Всего в турнире сыграют 32 сборные.