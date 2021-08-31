Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Карен Хачанов свой матч проиграл.

В матче первого круга соперником Карацева был представитель Испании Хауме Мунар. Стартовый сет россиянин сумел выиграть со счетом 7:5. Однако во втором сильнее оказался Мунар - 6:1. Неудача не сломила Карацева, который выиграл два следующих сета - 6:3, 6:2.

Его соперник определится в матче между австралийцем Джорданом Томпсоном и итальянцем Джанлукой Магером.

Увы, не смог выиграть серебряный призер Олимпиады в Токио Карен Хачанов. Россиянин в матче против Ллойда Харриса из ЮАР вел по сетам 2-1, но все же уступил в пяти партиях.