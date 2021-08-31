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31.08.2021 18:29
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев одержал юбилейную победу в карьере

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
Один из фаворитов Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке Даниил Медведев стартовал на турнире с уверенной победы. В матче первого круга россиянин обыграл в трех сетах француза Ришара Гаске - 6:4, 6:3, 6:1. Следующим соперником Даниила станет немец Доминик Кепфер.

Если судить по результатам, US Open - любимый "Шлем" Медведева. В предыдущих двух сезонах он доходил в Штатах до финала, где в пятисетовом триллере уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в прошлом году в полуфинале его остановил будущий победитель турнира австриец Доминик Тим. Логично предположить, что на этот раз Даниил попытается все-таки завоевать титул.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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- У меня осталось немало воспоминаний о выступлениях в Нью-Йорке - как неприятных, так и хороших. Надеюсь, в этот раз останутся лишь позитивные. Я просто постараюсь выиграть как можно больше матчей, - отметил Медведев.

Победа над Гаске стала для Даниила юбилейной двухсотой в карьере и 160-й на харде. Несмотря на ощутимое преимущество по ходу встречи, Медведев признался, что поединок получился не самым легким.

- По счету кажется, что все было просто, но это не так. В третьей партии я не очень здорово ощущал себя физически. К счастью, к тому моменту я вел 2:0 и не пришлось проводить пять партий, - сказал Медведев.

Уверенно во второй круг вышел Андрей Рублев. Россиянин обыграл в трех сетах хорвата Иво Карловича - 6:3, 7:6, 6:3. За выход в третий раунд Андрей поборется с представителем Испании Педро Мартинесом Портеро.

Медведев уже играл в полуфинале и финале US Open. Его следующая цель - завоевание трофея

- Было довольно страшно. С такими игроками, как Карлович, ты знаешь, что ситуация всегда 50 на 50. Ты можешь показать нереально крутой теннис, а можешь вообще не попадать по мячу - и победить. Был страх, что я не контролирую ситуацию, закрадывались мысли о поражении, тай-брейке. Но, к счастью, с самого начала все пошло в мою сторону. Когда я сразу взял чужую подачу, то почувствовал спокойствие и уверенность, - отметил Рублев в интервью Eurosport.

Что касается женского одиночного турнира, то с крупной победы в Нью-Йорке стартовала Дарья Касаткина, разгромившая Цветану Пиронкову из Болгарии - 6:2, 6:1. В следующем круге Касаткина встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Во второй раунд вышла также Камилла Рахимова, одолевшая представительницу Франции Кристину Младенович - 2:6, 6:2, 6:3. За участие в третьем круге Рахимова поборется с еще одной россиянкой Екатериной Александровой.

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