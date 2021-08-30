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30.08.2021 10:25
Рубрика: Спорт

Теннисист Аслан Карацев потерял одну позицию в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Фото: Dylan Buell/Getty Images
Карацев проиграл Чиличу в первом круге теннисного турнира в Цинциннати

В понедельник, 30 августа, АТР опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

По-прежнему его возглавляет представитель Сербии Новак Джокович, вторую строчку сохранил за собой россиянин Даниил Медведев. Замыкает тройку сильнейших грек Стефанос Циципас. Остался на седьмой позиции еще один представитель России - Андрей Рублев. Аслан Карацев опустился с 24-й на 25-ю строчку. Карен Хачанов по-прежнему 28-й.

Рейтинг АТР на 30 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 980;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 8 240;

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 815;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 400;

25 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 109;

28 (28). Карен Хачанов (Россия) - 2 010.

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