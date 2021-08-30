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30.08.2021 08:55
Рубрика: Спорт

Блогер Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке

Текст: Максим Домчев
Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/ Reuters Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/ Reuters
Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/ Reuters

Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли уступил раздельным решением судей в поединке блогеру Джейку Полу в рамках турнира по боксу, который прошел в США. По регламенту бой состоял из восьми раундов.

Фото: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Первые три раунда прошли по сценарию Пола. Он действовал на контратаках, а Вудли рассчитывал отправить соперника в нокаут одним ударом. Но нанести сильный и точный удар ему никак не удавалось.

Ближе к середине поединка блогер явно подустал, Вудли удалось перехватить инициативу. Но воспользоваться преимуществом в свежести ему не удалось, Пол сумел восстановиться и довести бой до конца, выиграв еще несколько раундов.

По итогам судейских записок Джейк Пол был признан победителем - 78-74, 77-75, 75-77.

Впрочем, Вудли с таким решением не согласился. "Чувствую, что выиграл это бой. Тот факт, что один судья дал мне только два раунда, является неуважением ко мне", - заявил он, предложив провести матч-реванш.

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