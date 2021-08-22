Мэнни Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона WBA, уступив Угасу

Филиппинец Мэнни Пакьяо проиграл в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе кубинцу Йорденису Угасу решением судей (113-115, 113-115, 112-116). Пакьяо не сумел вернуть титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.

Первоначально Мэнни должен был сразиться с американцем Эрролом Спенсом, но тот снялся с боя по медицинским показателям. Из-за поражения от Угасу прервалась серия Пакьяо из трех побед. Представитель Филиппин не исключил, что завершит карьеру после этого поединка.

"Закончу ли я? Не знаю. Дайте мне немного отдохнуть и я приму решение", - заявил Пакьяо в эфире телеканала Sky Sports.