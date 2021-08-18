Карацев проиграл Чиличу в первом круге теннисного турнира в Цинциннати

Россиянин Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати, уступив в двух сетах хорвату Марину Чиличу - 5:7, 3:6.

Следующим соперником Чилича станет еще один представитель России, седьмая ракетка мира Андрей Рублев, который на соревнованиях посеян под четвертым номером. Матч состоится позднее в среду.

В этот же день сыграют еще два соотечественника - Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведеву будет противостоять американец Маккензи Макдональд, а Хачанову - представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Что касается женской части сетки, то во второй круг вышла россиянка Вероника Кудерметова, уверенно победившая итальянку Ясмине Паолини - 6:3, 6:2. Следующей оппоненткой Кудерметовой станет чешка Петра Квитова.