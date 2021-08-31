Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo! — Pelé (@Pele) August 31, 2021

Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг новость о своей госпитализации.

Во вторник бразильские СМИ сообщили о том, что 80-летний Король футбола Пеле был госпитализирован из-за плохого самочувствия. Позже об этом сообщил Reuters.

Сам Пеле отреагировал на слухи о своей госпитализации сообщением в Twitter. Он сообщил, что действительно был в этот день у врачей, но чувствует себя хорошо.

"Я не терял сознание и со мной все хорошо. Я был у врачей, но это было плановое обследование, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса", - написал Пеле.

В конце сообщения легендарный футболист прошлого пошутил, что в воскресенье он не выйдет на поле.