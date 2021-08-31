Новости

В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 22:38
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 22:27
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь 22:11
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд 22:08
Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open 22:01
Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО 21:14
Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 21:12
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 21:06
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 21:04
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 20:42
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 20:26
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 20:23
Умер актер Владислав Зайченко 20:03
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 19:41
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 22:27
Рубрика: Спорт

Пеле опроверг новость о своей госпитализации

Текст: Максим Домчев

Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг новость о своей госпитализации.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Роналду

Во вторник бразильские СМИ сообщили о том, что 80-летний Король футбола Пеле был госпитализирован из-за плохого самочувствия. Позже об этом сообщил Reuters.

Сам Пеле отреагировал на слухи о своей госпитализации сообщением в Twitter. Он сообщил, что действительно был в этот день у врачей, но чувствует себя хорошо.

"Я не терял сознание и со мной все хорошо. Я был у врачей, но это было плановое обследование, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса", - написал Пеле.

В конце сообщения легендарный футболист прошлого пошутил, что в воскресенье он не выйдет на поле.

Спорт Футбол Игроки и тренеры