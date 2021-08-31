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31.08.2021 15:37
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Черчесовым

Текст: Максим Домчев

В "Спартаке" прокомментировали появившуюся ранее на портале Sport24 информацию о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА

В футбольном клубе заявили, что никаких переговоров с экс-наставником сборной не было.

"Фейк-ньюс. "Спартак" не проводил переговоров с Черчесовым", - приводит "Спорт-Экспресс" слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова.

В настоящее время "Спартак" возглавляет португальский специалист Руй Витория. В последнее время в СМИ появились сообщения о том, что во время паузы на матчи сборных он может покинуть свой пост.

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