В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Черчесовым

В "Спартаке" прокомментировали появившуюся ранее на портале Sport24 информацию о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

В футбольном клубе заявили, что никаких переговоров с экс-наставником сборной не было.

"Фейк-ньюс. "Спартак" не проводил переговоров с Черчесовым", - приводит "Спорт-Экспресс" слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова.

В настоящее время "Спартак" возглавляет португальский специалист Руй Витория. В последнее время в СМИ появились сообщения о том, что во время паузы на матчи сборных он может покинуть свой пост.