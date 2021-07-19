СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не ведет переговоров с ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация, что Станислав Саламович вернулся в Москву из Северной Осетии, дабы провести переговоры с потенциальными работодателями. Однако с кем именно встречался специалист - неизвестно.

Напомним, что Черчесов и РФС расторгли контракт 9 июля. Что касается ЦСКА, то армейцев с недавних пор тренирует экс-защитник клуба Алексей Березуцкий, сменивший на этом посту Ивицу Олича.