Глава РФС: Черчесов отказался от неустойки после отставки

Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки при расторжении контракта.

Ранее СМИ сообщили об отказе Черчесова от компенсации в размере пяти миллионов евро. Именно эта сумма была прописана в соглашении специалиста за досрочное прекращение сотрудничества с РФС.

Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 года. Решение об его отставке было принято после провального выступления россиян на чемпионате Европы-2020, на котором подопечные Черчесова заняли четвертое место в группе и не смогли выйти в плей-офф.