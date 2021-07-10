Черчесов признал, что молодые игроки оказались не готовы к Евро
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что новое поколение игроков пока оказалось не готово к выступлению на чемпионате Европы.
Черчесов рассказал о том, что на данный момент невозможно составить сборную команду из молодых игроков. Смена поколений проходит, однако молодому футболисту еще нужно время, чтобы стать игроком основного состава.
"К чемпионату мира мы готовили команду два года - и выбирали игроков еще из другого поколения, взять тех же Игнашевича, Акинфеева или Самедова. Сейчас идет смена поколений. Некоторые игроки еще до конца не созрели. С одной стороны, футболист уже готов для того, чтобы получать приглашения в сборную, с другой - ему еще нужно время, чтобы стать в ней основным", - сказал Черчесов "Спорт-Экспрессу".
Он добавил, что "с листа" никому еще не удавалось делать успешные клубы и сборные.
"Кто-то уходит, а те, кто появляются на смену, еще не до конца способны себя раскрыть. По мановению волшебной палочки ничего не происходит - как бы ты игроку ни доверял. Должно пройти какое-то время, чтобы что-то заработало", - считает он.
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