Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его команда доминировала в финальном матче чемпионата Европы против англичан (1:1, 3:2 по пенальти).
"Ребята провели хороший поединок. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело, но футболисты правильно отреагировали на случившееся. Италия доминировала до самого конца. У нас чудесные игроки. Не знаю, что еще сказать. Надеюсь, наши фанаты сейчас празднуют", - заявил Манчини в эфире RAI Sport.
Манчини привел итальянцев к победе на своем дебютном крупном турнире в качестве главного тренера. Для него это первый трофей в качестве наставника на уровне сборных. "Скуадру адзурру" Роберто принял в 2018 году, когда команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Как футболист, Манчини в составе сборной дважды вылетал с больших соревнований на стадии полуфинала. Это случилось на Евро-1988 и ЧМ-1990.
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