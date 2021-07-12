Манчини прокомментировал победу Италии на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что его команда доминировала в финальном матче чемпионата Европы против англичан (1:1, 3:2 по пенальти).

"Ребята провели хороший поединок. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело, но футболисты правильно отреагировали на случившееся. Италия доминировала до самого конца. У нас чудесные игроки. Не знаю, что еще сказать. Надеюсь, наши фанаты сейчас празднуют", - заявил Манчини в эфире RAI Sport.

Манчини привел итальянцев к победе на своем дебютном крупном турнире в качестве главного тренера. Для него это первый трофей в качестве наставника на уровне сборных. "Скуадру адзурру" Роберто принял в 2018 году, когда команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Как футболист, Манчини в составе сборной дважды вылетал с больших соревнований на стадии полуфинала. Это случилось на Евро-1988 и ЧМ-1990.