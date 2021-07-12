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12.07.2021 01:01
Рубрика: Спорт

Сборная Италии обыграла по пенальти Англию в финале Евро-2020

Сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы. В финальном матче "Скуадра адзурра" переиграла по пенальти Англию - 1:1 в основное время и 3:2 по пенальти.
Текст: Артур Нанян

Интерес к финалу в Лондоне был безумным. За несколько часов до начала встречи стало известно, что группа из 50 человек прорвалась на "Уэмбли", не имея с собой билетов. Остановить их не смогли ни стюарды, ни сотрудники арены.

Фото: Oli SCARFF / AFP
Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро

Не будет преувеличением сказать, что на родине футбола от своей сборной ждали только успеха. Поражение, да еще и на своем поле, стало бы настоящим шоком. И это даже несмотря на мощь итальянской команды, которая при Роберто Манчини вернулась на прежние позиции.

Открыли счет англичане уже на второй минуте: с передачи Кирана Триппьера отличился Люк Шоу. Гол защитника "МЮ" стал 11-м для "трех львов" на Евро-2020, что является абсолютным рекордом для британской сборной. Пропустив, итальянцы чуть активизировались, но воротам Джордана Пикфорда угрожали мало.

Во второй половине ситуация изменилась: "Скуадра адзурра" стала все чаще атаковать и беспокоить Пикфорда. На 67-й минуте итальянцы добились своего - отличился Леонардо Бонуччи, оказавшийся расторопнее всех в чужой штрафной после подачи с углового.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме команды, по существу, не создали ни единого момента. В итоге все решилось в серии пенальти, в которой Италия оказалась удачливее - 3:2. Отметим, что "Скуадра адзурра" во второй раз в истории стала чемпионом Европы, а англичане упустили шанс впервые поднять над головой этот трофей.

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