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11.07.2021 23:29
Рубрика: Спорт

Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии

Текст: Артур Нанян
Фото: EPA-EFE/Justin Tallis Фото: EPA-EFE/Justin Tallis
Фото: EPA-EFE/Justin Tallis

Сборная Италии сравняла счет в финальном матче чемпионата Европы-2020 по футболу. Во втором тайме отличился Леонардо Бонуччи - 1:1.

Фото: Andy Rain - Pool/Getty Images
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К перерыву вели англичане благодаря голу Люка Шоу. Бонуччи же забил на 67-й минуте, сумев протолкнуть мяч после подачи с углового.

Напомним, что финал Евро-2020 проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.

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