Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии
Сборная Италии сравняла счет в финальном матче чемпионата Европы-2020 по футболу. Во втором тайме отличился Леонардо Бонуччи - 1:1.
К перерыву вели англичане благодаря голу Люка Шоу. Бонуччи же забил на 67-й минуте, сумев протолкнуть мяч после подачи с углового.
Напомним, что финал Евро-2020 проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.
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