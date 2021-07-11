Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии

Сборная Италии сравняла счет в финальном матче чемпионата Европы-2020 по футболу. Во втором тайме отличился Леонардо Бонуччи - 1:1.

К перерыву вели англичане благодаря голу Люка Шоу. Бонуччи же забил на 67-й минуте, сумев протолкнуть мяч после подачи с углового.

Напомним, что финал Евро-2020 проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.