Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли"

Фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков в преддверии финального матча чемпионата Европы в Лондоне, сообщает Euronews.

Ранее стало известно о беспорядках перед решающей встречей Евро-2020. По последним данным, группа из 50 человек прорвалась на стадион "Уэмбли". Стюарды и сотрудники арены не смогли сдержать правонарушителей.

Напомним, что на сегодняшнем матче ожидается аншлаг. При этом английских болельщиков будет в десять раз больше, чем итальянских.

These English fans bring shame to England. #Euro2020Final pic.twitter.com/MbOaRmzWG5 — Nadeem Ahmed 💙 (@Muqadaam) July 11, 2021

"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.