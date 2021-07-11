Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли"
Фанаты сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков в преддверии финального матча чемпионата Европы в Лондоне, сообщает Euronews.
Ранее стало известно о беспорядках перед решающей встречей Евро-2020. По последним данным, группа из 50 человек прорвалась на стадион "Уэмбли". Стюарды и сотрудники арены не смогли сдержать правонарушителей.
Напомним, что на сегодняшнем матче ожидается аншлаг. При этом английских болельщиков будет в десять раз больше, чем итальянских.
These English fans bring shame to England. #Euro2020Final pic.twitter.com/MbOaRmzWG5— Nadeem Ahmed 💙 (@Muqadaam) July 11, 2021
"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.
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