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12.07.2021 18:33
Рубрика: Спорт

Болельщики проводили сборную Италии на прием к президенту

Текст: Максим Домчев

Сборная Италии по футболу после после триумфа на Евро-2020 отправилась на прием к президенту страны.

Фото: Luca Bruno/AP
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Автобус с командой провожали сотни болельщиков. Они громко распевали песни и скандировали кричалки, часть из которых были посвящены конкретному футболисту, сообщает РИА Новости.

Наиболее тепло приняли травмированного Леонардо Спиннаццолу, который после повреждения перемещается при помощи костылей.

Счастливые игроки приветствовали поклонников. Досталась овация и наставнику команды Роберто Манчини, который вышел последним из отеля, где остановилась команда. После этого в сопровождении полиции сборная Италии отправилась на прием к президенту и премьер-министру страны.

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