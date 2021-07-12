Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти
Основное и дополнительное время финального матча чемпионата Европы между Италией и Англией завершилось вничью - 1:1. Судьба встречи решится в серии пенальти.
Счет уже на второй минуте открыли англичане: отличился Люк Шоу. Во второй половине итальянцы прибавили и сумели перевести игру в овертайм усилиями Леонардо Бонуччи.
Напомним, что матч проходит в Лондоне на "Уэмбли".
Сборная Италии обыграла по пенальти Англию в финале Евро-2020 01:01
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии и во второй раз стала победителем чемпионата Европы по футболу. Матч проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли"
Сборные Англии и Италии разыграли титул лучшей команды Старого Света 01:00
Сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы. В финальном матче "Скуадра адзурра" переиграла по пенальти Англию – 1:1 в основное время и 3:2 по пенальти. На официальном сайте УЕФА были опубликованы интересные статистические показатели, с которыми мы предлагаем вам познакомиться
Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью 00:10
Чемпион Европы по футболу в основное время не определился: сборные Италии и Англии завершили 90 минут вничью - 1:1. Судьба трофея решится либо в дополнительное время, либо в серии пенальти