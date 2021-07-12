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12.07.2021 00:51
Рубрика: Спорт

Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти

Текст: Артур Нанян

Основное и дополнительное время финального матча чемпионата Европы между Италией и Англией завершилось вничью - 1:1. Судьба встречи решится в серии пенальти.

Фото: AP Photo / Frank Augstein
Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью

Счет уже на второй минуте открыли англичане: отличился Люк Шоу. Во второй половине итальянцы прибавили и сумели перевести игру в овертайм усилиями Леонардо Бонуччи.

Напомним, что матч проходит в Лондоне на "Уэмбли".

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