Судьба финала Евро-2020 решится в серии пенальти

Основное и дополнительное время финального матча чемпионата Европы между Италией и Англией завершилось вничью - 1:1. Судьба встречи решится в серии пенальти.

Счет уже на второй минуте открыли англичане: отличился Люк Шоу. Во второй половине итальянцы прибавили и сумели перевести игру в овертайм усилиями Леонардо Бонуччи.

Напомним, что матч проходит в Лондоне на "Уэмбли".