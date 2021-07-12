Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью

Сборные Италии и Англии не выявили победителя в основное время финального матча чемпионата Европы - 1:1.

Открыли счет уже на второй минуте англичане: с передачи Кирана Триппьера отличился Люк Шоу. В середине второй половины "Скуадра адзурра" огорчила Джордана Пикфорда усилиями Леонардо Бонуччи, который оказался расторопнее всех в чужой штрафной после подачи с углового.

Добавим, что финал Евро-2020 проходит на "Уэмбли".