Основное время финального матча Евро-2020 завершилось вничью
Сборные Италии и Англии не выявили победителя в основное время финального матча чемпионата Европы - 1:1.
Открыли счет уже на второй минуте англичане: с передачи Кирана Триппьера отличился Люк Шоу. В середине второй половины "Скуадра адзурра" огорчила Джордана Пикфорда усилиями Леонардо Бонуччи, который оказался расторопнее всех в чужой штрафной после подачи с углового.
Добавим, что финал Евро-2020 проходит на "Уэмбли".
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