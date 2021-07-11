Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро

Огромные толпы болельщиков задолго до матча сборных Англии и Италии собрались в центре Лондона. Фанаты начали прибывать на "Уэмбли" за несколько часов до долгожданного стартового свистка на стадионе в 22:00 по московскому времени, который соберет 60 тысяч болельщиков.

Наиболее лихие фанаты также заполнили улицы в сердце британской столицы перед игрой. Они зажгли фейерверки возле вокзала Кингс-Кросс, а некоторые фанаты забрались на автобус возле стадиона Уэмбли. В видеороликах в социальных сетях также было видно, как на Лестер-сквер подвыпившие фанаты бросают бутылки в полицейских. В своем твите сотрудники столичной полиции призвали болельщиков "обезопасить себя", добавив, что очевидцы видели, как молодые люди прыгают с уличных фонарей или щитов в центре Лондона.

На "Уэмбли" были замечены десятки фанатов, пытающихся прорваться через заградительные барьеры, чтобы попасть на стадион. Представитель стадиона "Уэмбли" сказал: "Мы имеем дело с инцидентом, который произошел в зоне внешнего периметра безопасности". Ситуацию удалось локализовать при поддержке десятков сотрудников полиции и спецназа. Ожидается, что миллионы британцев будут смотреть матч в воскресенье вечером - от домов до пабов, фан-зон и переполненного стадиона "Уэмбли", сообщает ВВС.

These English fans bring shame to England. #Euro2020Final pic.twitter.com/MbOaRmzWG5 — Nadeem Ahmed 💙 (@Muqadaam) July 11, 2021

Огромные толпы людей собрались на Лестер-сквер и Трафальгарской площади в центре Лондона, где открыта фан-зона УЕФА. Многие пабы в этом районе полностью забронированы, а те, кто не попал в них, заполонили окрестные улицы, скандируя лозунги в честь сборной Англии и постоянно нажимая на автомобильные клаксоны. Болельщикам сборной Англии сказали не приезжать в столицу, если у них нет билетов на матч и не забронировано место в пабах и ресторанах для просмотра матча. Лишь тысяча итальянских болельщиков получили специальное разрешение вылететь из Италии на финал. Некоторые английские фанаты на трибунах намереваются освистать гимн Италии во время его исполнения накануне стартового свистка арбитра.

Ограничения в отношении коронавируса в Англии должны быть отменены не ранее 19 июля, поэтому определенные правила изоляции все еще применяются - например, до шести человек или двух домашних хозяйств могут встречаться в помещении. Пабам будет разрешено оставаться открытыми еще на 45 минут в случае дополнительного времени и серии пенальти, а тысячам учащихся будет позволено прибыть на занятия позже в понедельник. Королева Елизавета II и британский премьер-министр Борис Джонсон направили послания в поддержку команде, которая стремится выиграть свой первый крупный футбольный турнир с 1966 года.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.