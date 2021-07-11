Онлайн-трансляция финала Евро-2020 Италия - Англия
В воскресенье сборные Италии и Англии сыграют в решающей встрече чемпионата Европы по футболу. Финал пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Итальянцы подходят к этой игре в суперформе - они продолжают обновлять рекордную серию без поражений, которая уже достигла 33 матчей. В полуфинале "Скуадра адзурра" в тяжелейшем матче обыграла по пенальти Испанию (1:1, 4:2). Испанцы больше владели мячом, создали массу голевых моментов, но у итальянцев хватило сил качественно обороняться и все же вырвать победу у соперников.
Англичане впервые за 55 лет сыграют в финале чемпионата Европы или мира. Путевку в эту стадию турнира подопечные Гарета Саутгейта завоевали благодаря победе над Данией в дополнительное время - 2:1. Судьбу матча решил спорный пенальти. В конце первой добавленной 15-минутки Рахим Стерлинг завалился на газон в чужой штрафной - судья без раздумий указал на "точку". Правда, на повторе было очевидно, что полузащитник англичан начал падать еще до контакта с защитником. Так или иначе, Англия - финалист Евро, причем, учитывая ее общее выступление на турнире, вполне заслуженный.
Сегодняшние соперники играли между собой 27 раз. При этом преимущество у сборной Англии: десять побед против восьми у соперника. Но в последних двух матчах на крупных турнирах сильнее была "Скуадра адзурра": в 2012 году она обыграла Англию в серии пенальти на стадии 1/4 финала ЧЕ, а в 2014 году одолела британцев на групповом этапе ЧМ. Поэтому исход финала может быть непредсказуемым. Да, Англия будет играть дома с невероятной поддержкой болельщиков на трибунах, но и у итальянцев козырей хватает.
Главным арбитром встречи стал Бьорн Кайперс из Нидерландов. Матч Италия - Англия начнется в 22:00 по московскому времени.
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