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09.07.2021 10:19
Рубрика: В мире

Борис Джонсон готов объявить выходной, если Англия выиграет Евро-2020

Британский премьер-министр Борис Джонсон готов объявить дополнительный выходной, если Англия выиграет в воскресенье, 11 июля, финал в матче против сборной Италии, который пройдет на "Уэмбли". Тем временем влиятельные британские политики и представители общественности заявили, что правительству страны необходимо срочно опубликовать данные об обеспечении безопасности во время предыдущих матчей Евро-2020, которые проводились в Лондоне и собрали десятки тысяч зрителей, пренебрегших правилами социального дистанцирования.
Текст: Максим Макарычев
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP Фото: Frank Augstein / POOL / AFP
Фото: Frank Augstein / POOL / AFP

"Ясно, что мы хотим, чтобы Англия прошла до конца и выиграла финал, а затем мы изложим наши планы в нужное время", - пояснил официальный представитель Джонсона. Источники Guardian на Даунинг-стрит предположили, что позднее время окончания матча, скорее всего, не подразумевает того, что британцам будет предоставлен экстренный выходной в следующий понедельник, 12 июля, в правительстве рассматривают другие варианты. Отвечая на вопрос, должны ли начальники позволить своим сотрудникам отпраздновать потенциальную победу после просмотра решающего матча, представитель Джонсона сказал, что все будет зависеть от руководства конкретной компании.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Премьер-министр, ранее замеченный на футбольных матчах, присутствовал на полуфинале сборной Англии против датчан вместе со своей женой, одетый в английскую рубашку и в пиджаке сверху. Правительство Британии тем временем 11 июля продлило часы работы пабов до 23:15 (01.15 мск), чтобы позволить публике посмотреть матч, а затем отпраздновать или "утопить свое горе" в случае поражения.

Между тем в Англии продолжают возникать вопросы о безопасности, касательно возможности лично наблюдать за матчем во время пандемии такому огромному количеству болельщиков на трибунах, в подавляющем количестве избегающих ношения лицевых покрытий. Матч между Англией и Италией состоится перед 60-тысячной публикой, также, как полуфиналы Евро-2020.

Семь предыдущих матчей турнира проводились в рамках правительственной программы исследования мероприятий, созданной для проверки безопасности массовых собраний. Лейбористский теневой министр спорта Элисон Макговерн заявила, что данные о безопасности этих матчей должны быть представлены до воскресенья.

"Если у правительства есть данные, они должны их опубликовать, а если у них их нет, они должны сказать, почему", - сказала она. Общественное здравоохранение Шотландии уже обнародовало данные о шотландских болельщиках, посетивших матч Англия-Шотландия 18 июня, который проводился с гораздо меньшей аудиторией - 22 500 человек. В общей сложности 1991 шотландских болельщиков, у которых позже был зафиксирован положительный результат теста на коронавирус, посетили одно или несколько мероприятий Евро-2020, и они, как отмечают наблюдатели, "могли неосознанно передать свою инфекцию другим" после возвращения домой. 397 из заразившихся шотландцев были на "Уэмбли" на матче 18 июня, и они составили 15 процентов от 2600 шотландских болельщиков, которым были выделены билеты на эту игру. Вместе с тем, Уайтхолл (резиденция правительства Британии) не предоставил никаких данных о том, сколько английских болельщиков впоследствии дали положительный результат на коронавирус во время этого и других шести матчей в Лондоне. По мнению Макговерн, затянувшийся процесс обнародования данных вызывает беспокойство.

Результаты первой фазы исследовательской программы, которая включала полуфинал Кубка Англии, были в конечном итоге опубликованы в прошлом месяце после давления со стороны наблюдающих за ним ученых и перед лицом угрозы судебного иска со стороны влиятельных британцев, включая знаменитого композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

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