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08.07.2021 18:59
Рубрика: Спорт

Бьорн Куйперс назначен главным судьей финала чемпионата Европы

Текст: Артур Нанян
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Назначена бригада арбитров на финальный матч чемпионата Европы-2020 по футболу, в котором 11 июля на "Уэмбли" сыграют Италия и Англия. Об этом сообщает УЕФА.

Фото: Frank Augstein / POOL / AFP
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Главным судьей будет представитель Нидерландов Бьорн Куйперс. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервным арбитром назначен Карлос дель Серро (Испания), видеоассистентом - немец Бастиан Данкерт.

Куйперс отсудил три матча Евро-2020: Дания - Бельгия (1:2) и Словакия - Испания (0:5) на групповом этапе и четвертьфинал между Данией и Чехией (2:1).

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