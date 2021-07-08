Бьорн Куйперс назначен главным судьей финала чемпионата Европы

Назначена бригада арбитров на финальный матч чемпионата Европы-2020 по футболу, в котором 11 июля на "Уэмбли" сыграют Италия и Англия. Об этом сообщает УЕФА.

Главным судьей будет представитель Нидерландов Бьорн Куйперс. Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервным арбитром назначен Карлос дель Серро (Испания), видеоассистентом - немец Бастиан Данкерт.

Куйперс отсудил три матча Евро-2020: Дания - Бельгия (1:2) и Словакия - Испания (0:5) на групповом этапе и четвертьфинал между Данией и Чехией (2:1).