Ловчев высказался о пенальти в ворота сборной Дании

Определились финалисты Евро-2020. В решающем матче сразятся команды Англии и Италии.

Англичане не без помощи судей переиграли Данию в дополнительное время - 2:1.

"Не хотелось бы, чтобы такие матчи заканчивались назначением подобных пенальти. Сколько мы все ни просматривали этот эпизод, так и не поняли, почему в такой ситуации нужно было ставить пенальти. Ну, а так в решающем матче встретятся Англия и Италия, надеюсь, будет хороший финал", - считает Евгений Ловчев.

По его словам, датчанам в концовке встречи не хватило сил.

Сергей Егоров высказался по ситуации с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, призвав РФС все же определиться с тем, продолжит он работу на этом посту или будет уволен из-за неудачного выступления на чемпионате Европы. Также он считает, что проблема российского футбола вовсе не в лимите на легионеров. Он уверен, что нужны более эффективные руководители футбола в регионах и в РПЛ.