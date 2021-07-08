Ловчев высказался о пенальти в ворота сборной Дании
Определились финалисты Евро-2020. В решающем матче сразятся команды Англии и Италии.
Англичане не без помощи судей переиграли Данию в дополнительное время - 2:1.
"Не хотелось бы, чтобы такие матчи заканчивались назначением подобных пенальти. Сколько мы все ни просматривали этот эпизод, так и не поняли, почему в такой ситуации нужно было ставить пенальти. Ну, а так в решающем матче встретятся Англия и Италия, надеюсь, будет хороший финал", - считает Евгений Ловчев.
По его словам, датчанам в концовке встречи не хватило сил.
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