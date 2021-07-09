Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о том, что нынешний формат проведения чемпионата Европы по футболу несправедлив и проведение турнира в таком большом количестве стран больше не будет.

Чеферин сделал это заявление, выступая в эфире ВВС. Глава УЕФА отметил, что несправедливо, что сборные и их болельщики вынуждены преодолевать разные расстояния, тратя на поездки разное количество времени.

"Я бы больше не делал так. Потому что одни команды преодолели 10 тысяч километров за турнир, другие около тысячи. Это несправедливо и для болельщиков. Сегодня игра в Риме, через несколько дней - в Баку. Перелет занимает почти четыре с половиной часа", - сказал Чеферин.

Он отметил, что сама идея проведения турнира в 11 городах разных стран - интересная. Однако ее реализация оказалась слишком сложной. Чеферин признался, что не думает, что будет принято решение вернуться к такому формату.