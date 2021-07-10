Летающие муравьи могут омрачить финал Евро-2020 на "Уэмбли"

Летающие муравьи могут заполонить стадион "Уэмбли" во время финала Евро-2020 в Лондоне. Матч Англия - Италия может быть омрачен нашествием насекомых, поскольку радар метеорологической станции обнаружил сотни тысяч "свадебных полетов" муравьев возле арены над одноименным лондонским районом.

Финал между Англией и Италией состоится в воскресенье, в период спаривания муравьев, которые в огромных количествах отправляются в "брачный полет" с июня по сентябрь. Хотя Британская метеорологическая служба (Met Office) прогнозирует "многообещающую" погоду на воскресенье, но она также зафиксировала это явление, которое потенциально совпадает с финальным матчем и может стать неприятным сюрпризом для игроков и болельщиков. На радиолокационных изображениях, опубликованных службой, видно несколько огромных пульсирующих теней, парящих над столицей и прилегающими территориями, многие из которых "на самом деле являются насекомыми", сообщает Met Office.

Адам Харт, профессор кафедры научных коммуникаций в университете Глостершира и член Королевского энтомологического общества, сказал в эфире Sky News, что пятничные рои были только началом брачного сезона этого вида. "Если в воскресенье будут подходящие условия, на Уэмбли и по всей стране может быть больше трех львов (эмблема сборной Англии - Ред.) на майках", - отметил ученый.

Насекомые нередко нападали на спортсменов во время крупных спортивных соревнований. Летающие муравьи - обычное дело для теннисных матчей Уимблдона, которые проходят в июне и июле. В ходе чемпионата мира 2014 года Хамес Родригес из Колумбии забил пенальти, в то время как массивное насекомое сидело на его руке, а во время бейсбольного матча в США в 2007 году насекомые падали с неба и заполонили весь стадион.

По данным Met Office, во время финала над "Уэмбли" возможны ливни с температурой около 17 градусов, уточняет Guardian.