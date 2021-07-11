Объявлены стартовые составы Италии и Англии на финал Евро

У итальянцев на поле с первых минут выйдут: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Эмерсон, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобилле.

Что касается англичан, то главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт сделал ставку на следующих футболистов: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Люк Шоу, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.

"РГ" проведет онлайн-трансляцию матча.