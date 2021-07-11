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11.07.2021 21:26
Рубрика: Спорт

Объявлены стартовые составы Италии и Англии на финал Евро

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Англии на финальный матч чемпионата Европы, который состоится сегодня на лондонском "Уэмбли". Начало - в 22:00 по Москве.
Текст: Артур Нанян
Фото: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP Фото: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Фото: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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У итальянцев на поле с первых минут выйдут: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Эмерсон, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобилле.

Что касается англичан, то главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт сделал ставку на следующих футболистов: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Люк Шоу, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.

"РГ" проведет онлайн-трансляцию матча.

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