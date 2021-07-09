Сборная Италии закрылась на базе из-за коронавируса
Как сообщает издание la Repubblica, после победы в полуфинале над Испанией трое журналистов - комментатор и операторы государственной телерадиокорпорации Rai - сдали положительные тесты на COVID-19. Двое из них находились в Лондоне, другой оставался во Флоренции, неподалеку от которой находится база в Коверчано. Все они были ранее вакцинированы, а сейчас имеют легкие симптомы заболевания.
Федерация футбола Италии проинформирована о случившемся. Она приняла решение закрыть спортивный центр для защиты игроков. Предстоящие пресс-конференции будут проведены в удаленном режиме по видеосвязи.
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