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09.07.2021 15:55
Рубрика: Спорт

Сборная Италии закрылась на базе из-за коронавируса

Сборная Италии по футболу закрылась на базе в Коверчано перед финалом чемпионата Европы против Англии 11 июля из-за случаев заражения коронавирусом среди журналистов, освещавших игры турнира.
Текст: Артур Нанян
Фото: EPA-EFE/Carl Recine Фото: EPA-EFE/Carl Recine
Фото: EPA-EFE/Carl Recine
Фото: EPA
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Как сообщает издание la Repubblica, после победы в полуфинале над Испанией трое журналистов - комментатор и операторы государственной телерадиокорпорации Rai - сдали положительные тесты на COVID-19. Двое из них находились в Лондоне, другой оставался во Флоренции, неподалеку от которой находится база в Коверчано. Все они были ранее вакцинированы, а сейчас имеют легкие симптомы заболевания.

Федерация футбола Италии проинформирована о случившемся. Она приняла решение закрыть спортивный центр для защиты игроков. Предстоящие пресс-конференции будут проведены в удаленном режиме по видеосвязи.

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