Сборная Италии закрылась на базе из-за коронавируса

Как сообщает издание la Repubblica, после победы в полуфинале над Испанией трое журналистов - комментатор и операторы государственной телерадиокорпорации Rai - сдали положительные тесты на COVID-19. Двое из них находились в Лондоне, другой оставался во Флоренции, неподалеку от которой находится база в Коверчано. Все они были ранее вакцинированы, а сейчас имеют легкие симптомы заболевания.

Федерация футбола Италии проинформирована о случившемся. Она приняла решение закрыть спортивный центр для защиты игроков. Предстоящие пресс-конференции будут проведены в удаленном режиме по видеосвязи.