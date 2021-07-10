УЕФА оштрафовал Англию на 30 тысяч евро за поведение болельщиков на Евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на 30 тысяч евро Футбольную ассоциацию Англии за поведение болельщиков сборной этой страны во время полуфинала чемпионата Европы-2020 с командой Дании. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Отмечается, что в случае если подобное произойдет снова, то англичанам может грозить более суровое наказание.
Встреча сборных Англии и Дании прошла 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой хозяев поля в дополнительное время - 2:1. Английские болельщики свистели во время исполнения гимна Дании перед началом матча, а в момент пробития пенальти в лицо вратарю скандинавской команды Каспера Шмейхеля светили лазерной указкой. Кроме того, британские фанаты на трибунах активно использовали пиротехнику.
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