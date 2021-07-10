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10.07.2021 14:53
Рубрика: Спорт

УЕФА оштрафовал Англию на 30 тысяч евро за поведение болельщиков на Евро

Текст: Максим Домчев
Фото: Catherine Ivill / POOL / AFP Фото: Catherine Ivill / POOL / AFP
Фото: Catherine Ivill / POOL / AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал на 30 тысяч евро Футбольную ассоциацию Англии за поведение болельщиков сборной этой страны во время полуфинала чемпионата Европы-2020 с командой Дании. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Фото: Frank Augstein / POOL / AFP
Борис Джонсон готов объявить выходной, если Англия выиграет Евро-2020

Отмечается, что в случае если подобное произойдет снова, то англичанам может грозить более суровое наказание.

Встреча сборных Англии и Дании прошла 7 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась победой хозяев поля в дополнительное время - 2:1. Английские болельщики свистели во время исполнения гимна Дании перед началом матча, а в момент пробития пенальти в лицо вратарю скандинавской команды Каспера Шмейхеля светили лазерной указкой. Кроме того, британские фанаты на трибунах активно использовали пиротехнику.

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