Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020
Сборная Англии ведет в счете в финальном матче чемпионата Европы-2020 против Италии - 1:0. Уже на второй минуте отличился защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.
К слову, на нынешнем Евро англичане забили 11 мячей, что является лучшим результатом в истории этой национальной команды. Десять мячей "трем львам" удалось забить в 2004 году, когда британцы вылетели в четвертьфинальной стадии.
Напомним, что финал Евро-2020 проходит на лондонском "Уэмбли".
"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.
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