Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020

Сборная Англии ведет в счете в финальном матче чемпионата Европы-2020 против Италии - 1:0. Уже на второй минуте отличился защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.

К слову, на нынешнем Евро англичане забили 11 мячей, что является лучшим результатом в истории этой национальной команды. Десять мячей "трем львам" удалось забить в 2004 году, когда британцы вылетели в четвертьфинальной стадии.

Напомним, что финал Евро-2020 проходит на лондонском "Уэмбли".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию матча.