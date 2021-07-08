Спорный пенальти в пользу Англии решил судьбу полуфинала чемпионата Европы

Ключевой эпизод полуфинала случился в концовке первого тайма дополнительного времени. Полузащитник хозяев Рахим Стерлинг, которого на родине недолюбливают из-за частых симуляций, упал в чужой штрафной, а судья немедленно указал на "точку". При повторе всем было очевидно, что Стерлинг начал падать еще до контакта с защитником. К тому же в том эпизоде на поле было два мяча, и судья обязан был остановить поединок. Казалось бы - ошибся главный рефери, но есть ведь видеоассистенты. Однако никто из них так и не посоветовал Маккели посмотреть видео. Решение арбитра осталось в силе, Гарри Кейн на добивании после собственного удара забил, и Англия победила.

Разумеется, по окончании матча датчане, как и многие беспристрастные эксперты, раскритиковали работу Маккели. Больше всех, понятное дело, был разочарован главный тренер скандинавской команды Каспер Юльманн.

- Не было там никакого нарушения. Просто не вижу повода для пенальти. Одно дело - проигрывать бой, но когда это происходит вот так - просто нет слов. Очень горько. Я обязательно выступлю более подробно перед прессой, однако прошу дать мне несколько дней, чтобы осмыслить все события на Евро, - сказал Юльманн.

По мнению полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга, Маккели обязан публично объясниться, почему он назначил такой пенальти и не признает ли он свою ошибку.

- В тот момент я находился рядом и уверен, что там не было нарушения. Может, стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказать мнение: что они думают обо всей ситуации? Рефери должен объясниться, - уверен Хейбьерг.

Высказался на тему работы Маккели легендарный датский голкипер Петер Шмейхель. По словам легендарного вратаря, судья допустил грандиозную ошибку.

- Просто немыслимо. Споры будут идти очень и очень долго. Это не пенальти. Я бы отнесся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, рефери допустил большую ошибку. У меня весь телефон в сообщениях, что никакого нарушения не было. Как бы то ни было, мы гордимся сборной Дании, - подчеркнул Шмейхель.

Наверное, лучший комментарий дал знаменитый тренер Жозе Моуринью. В эфире британской радиостанции Talk Sport португалец заявил, что как человек футбола он разочарован из-за случившегося и поздравил датскую сборную с прекрасной игрой на Евро.

- Да, великолепный матч, но я не уверен, что вы хотите услышать мое мнение. Однако я буду говорить то, что вижу. Возможно, вам не понравятся мои слова, однако это ни в коем случае не пенальти. Не понимаю, как арбитр может принять такое решение в полуфинале чемпионата Европы? Я еще меньше понимаю VAR. Почему видеопомощники не отправили Маккели смотреть повтор? Как человек футбола я разочарован. Напоследок хотел бы поздравить тренера сборной Дании с проделанной работой. Его ребята выглядели фантастически, - отметил Моуринью.

Как бы то ни было, в решающем матче Евро за трофей поборются Италия и Англия. В отличие от "Скуадры адзурры", для которой нынешний финал - четвертый в истории на турнире, англичане впервые примут участие в такой встрече. К слову, британцы впервые за 55 лет сыграют в финале чемпионата Европы или мира.

- В финал выходят, чтобы победить. Никаких других задач быть не может. Мы перестроимся и будем готовы к Италии. Сегодня нам нужно восстановиться после такой тяжелейшей встречи. Итальянцам тоже пришлось нелегко, но не забывайте, что у них есть лишний день на восстановление, - заявил на пресс-конференции главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

В эпизоде с пенальти на поле было два мяча, но судья не остановил игру. Кроме того, во время удара Кейна в голкипера датчан светили лазерной указкой

Многое в воскресенье будет зависеть от игры Гарри Кейна. Лидер "трех львов" не очень убедительно выглядел на групповой стадии, но в плей-офф его не удержать: он забил немцам, датчанам и оформил дубль в поединке с украинцами. С десятью забитыми мячами на чемпионатах мира и Европы Кейн повторил рекорд известного в прошлом форварда английской сборной Гари Линекера.

Если говорить о противостоянии итальянцев и англичан, то пути этих сборных пересекались 27 раз. Небольшое преимущество у британцев: десять побед против восьми у соперника. Но при этом в последних двух матчах на крупных турнирах сильнее была "Скуадра адзурра": в 2012 году она одолела Англию по пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы, а спустя два года обыграли ее на ЧМ-2014 (2:1).

Мнение

Пенальти было не избежать или пенальти не было и близко

Тут не может быть никаких споров. Пенальти, назначенный в ворота сборной Дании, это своеобразная и довольно обычная плата за гостеприимство. Кейна, Стерлинга, Пикфорда и Ко поддерживали не только переполненные трибуны. Вольно или, скорее, невольно добрые чувства к организаторам любого крупного чемпионата, в какой бы стране он ни проходил, передается и арбитрам. Это даже не подсуживание, а воздаяние благодарности устроителям. Вспомните Кубок мира по футболу в Республике Корее, да и наш чемпионат мира-2018. Гробить хозяев не принято даже подспудно. Преимущество, маленькое, но всегда наружу вырывающееся, домашней команде обеспечено. Доводить игру до серии непредсказуемых пенальти было никак нельзя.

По согласованию с УЕФА трибуны легендарного "Уэмбли" разрешили заполнить 60 тысячам болельщиков. Но даже слепец мог услышать, что переполненный стадион грохотал как минимум 90 тысячами глоток. А что еще будет в финале Англия - Италия!

А что было бы, попади в финал измученная Дания? Тут вряд ли бы дошло до чего-то аншлаг напоминающего.

Другое дело, каким образом пышущая очередной волной ковида Англия добилась разрешения заполнить "Уэмбли" под завязку. Почти полное отсутствие масок на трибунах, человеческая скученность, как в лучшие допандемийные времена. Объятия, поцелуи… Чем это обернется для болельщиков, английской столицы, да и для всего острова? Ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем.

Николай Долгополов

Где будем смотреть

11 июля, воскресенье, Россия 1

22.00. Англия - Италия. Прямая трансляция.