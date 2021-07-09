Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ухода с этого поста отказался от причитающейся ему компенсации в 5 миллионов евро.
После того, как Станислав Черчесов покинул пост наставника сборной России, он заявил о том, что расторжение контракта пройдет на выгодных для Российского футбольного союза условиях. Как стало известно, экс-наставник отказался от причитающейся ему компенсации.
Речь идет о сумме в 5 миллионов евро, сообщает "Чемпионат". По данным портала, в пятницу, 9 июля, контракт с РФС был официально расторгнут.
О том, что Черчесов и его тренерский штаб покидают сборную России, было объявлено 8 июля. При этом его договор с РФС истекал лишь в конце 2022 года.
Причиной для такого шага стало неудачное выступление на Евро-2020, где россияне не смогли выйти из группы, заняв четвертое место, крупно проиграв Бельгии и Дании и обыграв Финляндию.
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