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09.07.2021 10:38
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Меня не увольняли, это важный момент

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, как было принято решение о его уходе с поста наставника национальной команды. Кроме того, он поделился ближайшими планами.
Текст: Максим Домчев

В четверг РФС объявил об уходе из сборной тренерского штаба во главе с Черчесовым. Это произошло после того, как команда неудачно выступила на чемпионате Европы, а работа наставника вызвала шквал критики.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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При этом Черчесов заявил, что это не было увольнение.

"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались - все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира", - приводит слова Черчесова РИА Новости.

Экс-наставник сборной России рассказал, что процесс расставания прошел нормально и разрыв контракта будет произведен на выгодных для РФС условиях. Сам же Черчесов отправляется в отпуск, который проведет в Осетии.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф, потерпев крупные поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом обыграв Финляндию.

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