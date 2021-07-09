Станислав Черчесов: Меня не увольняли, это важный момент

В четверг РФС объявил об уходе из сборной тренерского штаба во главе с Черчесовым. Это произошло после того, как команда неудачно выступила на чемпионате Европы, а работа наставника вызвала шквал критики.

При этом Черчесов заявил, что это не было увольнение.

"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались - все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира", - приводит слова Черчесова РИА Новости.

Экс-наставник сборной России рассказал, что процесс расставания прошел нормально и разрыв контракта будет произведен на выгодных для РФС условиях. Сам же Черчесов отправляется в отпуск, который проведет в Осетии.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф, потерпев крупные поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом обыграв Финляндию.