Черчесов ушел из сборной России рекордсменом по поражениям

После пяти лет работы в национальной команде России Станислав Черчесов ушел со своего поста. Под его руководством сборная добивалась как успехов, так и откровенно проваливалась.

Всего при Черчесове наши футболисты провели 57 встреч, в которых добились 24 побед при 13 ничьих и 20 поражениях. По общему числу игр Станислав Саламович остался на втором месте среди наставников сборной, лишь на три матча отстав от Олега Романцева.

По победам, ничьим, набранным очкам (85) и забитым мячам (99) Черчесов также занял вторую строчку в истории, а вот по поражениям и пропущенным голам (78) оказался рекордсменом. Кроме того, под руководством Черчесова россияне потерпели больше всего крупных поражений - семь. Два из них пришлись на групповой этап Евро-2020 (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании).