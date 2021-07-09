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09.07.2021 19:18
Рубрика: Спорт

На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу"

Текст: Максим Домчев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На одном из сайтов для поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу".

После отставки главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, об уходе которого с этого поста было объявлено в четверг, Российский футбольный союз ведет поиск нового наставника команды.

В интернете на одном из сайтов по поиску работы размещена вакансия "Главный тренер сборной России по футболу", без указания каких-либо контактов работодателя. Очевидно, что это всего лишь чья-то шутка, но "РГ" предлагает читателям ознакомиться с основными требованиями.

В разделе обязанности значится обеспечение "поездки команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года (срок пребывания минимум 3 недели, в идеале - 4)". В числе требований к кандидату значатся: "опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с "золотым активом", умение мотивировать команду, эффективно "сесть и поговорить", умение работать с метриками продвинутой статистики: xG, xG-Plot, Packing, карта передач, умение работать в кризисных ситуациях, Опыт работы на аналогичной должности от трех лет.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Раздел условия работы также заполнен с юмором. Указана высокоркурентная зарплата, с уточнением, что она "выше, чем в аналогичных европейских компаниях", а испытательный срок - сентябрь-ноябрь 2021, когда и пройдут решающие отборочные матчи чемпионата мира в Катаре.

Очевидно, что к размещению этого объявления РФС не имеет никакого отношения и подобные фейки могут появиться еще не раз.

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