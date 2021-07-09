На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу"

На одном из сайтов для поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу".

После отставки главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, об уходе которого с этого поста было объявлено в четверг, Российский футбольный союз ведет поиск нового наставника команды.

В интернете на одном из сайтов по поиску работы размещена вакансия "Главный тренер сборной России по футболу", без указания каких-либо контактов работодателя. Очевидно, что это всего лишь чья-то шутка, но "РГ" предлагает читателям ознакомиться с основными требованиями.

В разделе обязанности значится обеспечение "поездки команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года (срок пребывания минимум 3 недели, в идеале - 4)". В числе требований к кандидату значатся: "опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с "золотым активом", умение мотивировать команду, эффективно "сесть и поговорить", умение работать с метриками продвинутой статистики: xG, xG-Plot, Packing, карта передач, умение работать в кризисных ситуациях, Опыт работы на аналогичной должности от трех лет.

Раздел условия работы также заполнен с юмором. Указана высокоркурентная зарплата, с уточнением, что она "выше, чем в аналогичных европейских компаниях", а испытательный срок - сентябрь-ноябрь 2021, когда и пройдут решающие отборочные матчи чемпионата мира в Катаре.

Очевидно, что к размещению этого объявления РФС не имеет никакого отношения и подобные фейки могут появиться еще не раз.