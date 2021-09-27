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27.09.2021 20:25
Рубрика: Спорт

Третьяк заявил, что контракт со Знарком пока не подписан

Текст: Максим Домчев

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что контракт с новым тренером сборной России Олегом Знарком пока не подписан.

Фото: РИА Новости
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На прошлой неделе Третьяк сообщил, что Знарок будет тренером сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Однако в понедельник глава ФХР заявил, что официального объявления не было и контракт со Знарком не подписан.

"Мы пока ничего и никому не объявляли. В понедельник прошел экспертный совет, на котором было много мнений. Контракт со Знарком пока не подписан, поэтому мы и собирали совет. Все фамилии вы скоро узнаете. Вы все увидите, когда появится информация на официальном сайте. Будет много интересного", - приводит слова Третьяка "Матч ТВ".

Под руководством Знарка сборная России выиграла Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

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