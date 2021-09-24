Стартовый матч олимпийского турнира сборная РФ проведет против Швейцарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила официальный календарь олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пекине.

На Играх в корейском Пхенчхане российские хоккеисты выиграли "золото", одолев в тяжелейшем финале немцев. Фото: РИА Новости

Мужская сборная России, которая выступит в группе "B", в первом для себя матче 9 февраля 2022 года сыграет против команды Швейцарии. Затем 11 февраля россияне встретятся с Данией, а 12-го - с Чехией.

Напомним, что квалификационные матчи плей-офф на Олимпиаде-2022 состоятся 15 февраля, четвертьфиналы - днем позже, полуфиналы - 18 февраля, матч за "бронзу" - 19 февраля, финал - 20 февраля.

Руководить нашими мужчинами будет Олег Знарок, с которым подписали контракт сроком на один год. По словам главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, Знарок пользуется уважением и авторитетом у игроков НХЛ.

Валерий Брагин, под руководством которого сборная России в мае дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Риге, уступив канадцам, будет в должности консультанта. Сергей Зубов войдет в тренерский штаб и будет отвечать за защитников.

Одним из первых на календарь Игр-2022 отреагировал один из лидеров сборной России, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

"Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять свою страну, играть против лучших игроков мира и пытаться завоевать золотую медаль. Сейчас у всех одинаковые шансы. Но я надеюсь, что мы сможем войти в историю, так что посмотрим", - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Кубок Стэнли был для вас главной целью. Насколько важной целью является олимпийское "золото"?

Александр Овечкин: Очевидно, что оно стоит в одном ряду. Скорее всего, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее.

Вы сказали о потенциально последнем шансе выиграть Олимпиаду. Насколько это сильная мотивация для вас - с учетом, что это действительно может быть так?

Александр Овечкин: Никогда не знаешь, что будет в будущем. Так что если есть хороший шанс реализовать задуманное, то им надо пользоваться.

Александр Овечкин сообщил журналистам, что скорей всего Игры в Пекине - это его последний шанс побороться за олимпийское "золото"

Ну а завтра мы узнаем имя нового главы ИИХФ, которого выберут на конгрессе организации в Санкт-Петербурге.

После того как действующий глава международной федерации швейцарец Рене Фазель отказался вновь баллотироваться на пост, в выборах примут участие немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. По мнению экспертов, основным кандидатом на победу является представитель Германии.

Процедура будет выглядеть следующим образом: для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать 53 голоса делегатов конгресса.

Если такую сумму голосов не соберет никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования.

Ну а в Санкт-Петербурге Рене Фазеля проводили гала-матчем, в котором сыграли "Легенды России" и "Легенды мира". Сам Фазель выступал в поединке в роли арбитра. Поединок завершился со счетом - 4:4, а под своды Дворца спорта был поднят свитер с фамилией Фазель.

Тем временем ведущие западные СМИ сообщили, что болельщики смогут без ограничений по численности посещать матчи 30 из 32 команд НХЛ в стартующем сезоне-2021/22.

Агентство Reuters сообщает, что существует некий "документ внутреннего пользования", распространенный среди клубов Национальной хоккейной лиги.

Единственными городами, где местные команды не получат полной поддержки трибун, называют Ванкувер и Монреаль.

Отмечается, что 10 команд ("Баффало", "Калгари", "Монреаль", "Рейнджерс", "Оттава", "Сан-Хосе", "Сиэтл", "Торонто", "Ванкувер" и "Виннипег") планируют запрашивать у болельщиков сертификат о вакцинировании от COVID-19, восьми ("Анахайм", "Бостон", "Чикаго", "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Нэшвилл", "Айлендерс" и "Сент-Луис") будет достаточно предъявления отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, 11 клубов лиги не будут требовать от посетителей арен даже носить маску.

Ранее представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов хоккеистов лиги, остающейся добровольной. А вот для тренеров процедура является обязательной.