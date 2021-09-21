Представлен логотип ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге представлен логотип 86-го чемпионата мира по хоккею, который пройдет в этом городе в 2023 году.

В церемонии представления приняли участие президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

При создании логотипа был использован образ с картины великого русского художника Казимира Малевича "Спортсмены". Он выполнен в стилистике супрематизма - одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века.

Покидающий свой пост на конгрессе ИИХФ глава Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что он рад, что турнир 2023 года пройдет именно в Санкт-Петербурге, городе, который он искренне любит.

"Рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене. Никогда не забуду 2000 год, когда Президент Владимир Владимирович Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая - одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР - в 2023 году мы вернемся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого. Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией. Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России. Не забудем, что в том же 2023 году нас ждет еще один очень важный для нас турнир - молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске", - сказал он на церемонии.

"Огромное спасибо Международной федерации за то, что она доверила нам провести эти замечательные турниры. Россия оправдает доверие мировой хоккейной семьи. Все турниры пройдут на высшем уровне. Подготовка к приему чемпионата мира идет по всем направлениям. Дело организации турнира пользуется полной поддержкой местных и федеральных властей. У хоккейной России есть хорошая традиция: к каждому большому турниру мы готовим новенький, современный стадион. Теперь эта традиция будет продолжена. К чемпионату мира-2023 в Санкт-Петербурге будет достроена самая большая арена мира. Почти 22 тысячи зрителей. Матчи мирового первенства будут настоящим праздником", - уверен глава ФХР Владислав Третьяк.